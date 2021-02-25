Зеленский и Дуда договорились о противодействии «Северному потоку-2»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с польским коллегой Анджеем Дудой дальнейшие шаги по противодействию реализации проекта «Северный поток 2». Об этом в среду, 24 февраля, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

Отмечается, что Дуда согласился с Зеленским, что в том, что «нужно приложить все усилия, чтобы не допустить строительства газопровода «Северный поток 2».

«Этот проект, по сути, — ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее усиление санкций против этого проекта — это гарантия энергетической безопасности Европы», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Также стороны обсудили текущую ситуацию в Донбассе и реализацию совместных инфраструктурных проектов. В частности, речь шла о строительстве и ремонте дорог, а также модернизации пунктов пропуска.

По случаю 30-летия независимости Украины Зеленский пригласил Дуду посетить Киев и принять участие в саммите «Крымской платформы».

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, предлагающие Европе свой газ, Польша, Украина и прибалтийские страны.

Ранее, 24 февраля, американское издание The National Interest назвало завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) еще одной победой президента России Владимира Путина. Авторы материала полагают, что, достроив газопровод, Россия сможет оказывать влияние на большую часть Европы.