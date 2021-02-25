Студенты расписали подъезд пятиэтажки на Урале картинами и стихами

В Каменске-Уральском студенты расписали подъезд пятиэтажки. Помещение давно нуждалось в косметическом ремонте. Молодые люди взяли инициативу в свои руки и создали арт-пространство: стены украсили картины, стихи и инсталляции, сообщает телеканал «Известия». К студентам присоединись единомышленники: над преображением подъезда работало около 30 человек. Соседи против творчества молодежи не возражают, тем более надежда на коммунальщиков у жильцов давно пропала.

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