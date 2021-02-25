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Выпускники смогут сменить форму сдачи ЕГЭ и ГВЭ и список предметов

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Участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) для 11-классников, поступающие в вузы, и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для тех, кто не поступает, в том числе участники с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, смогут изменить ранее выбранную форму экзаменов и перечень выбранных предметов. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора в четверг, 25 февраля.

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Такая возможность предусматривается проектом совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора «Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году». Документ опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

В этом году для получения аттестата выпускники 11-х классов, которые не планируют поступление в вузы, должны будут пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ГВЭ по русскому языку и математике.

Тем, кто собирается поступать в вузы и сдает ЕГЭ, для получения аттестата достаточно будет положительного результата за этот госэкзамен по русскому языку.

Заявления на участие в экзаменах принимались до 1 февраля.

Выпускники, которые зарегистрировались для участия в экзаменах и хотят изменить форму их сдачи, должны будут подать в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) заявление. В нем нужно указать измененную форму ГИА и измененный список предметов, необходимых для прохождения этого экзамена. Заявления необходимо подать не позднее чем за две недели до даты первого экзамена основного периода.

Те, кто зарегистрировался на сдачу ЕГЭ в этом году, могут изменить или дополнить перечень выбранных предметов, а также изменить сроки участия в экзамене, указанные в заявлениях, которые подавали ранее. Заявление об этом нужно подать в ГЭК не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена.

5 февраля Рособрнадзор представил проект расписания ЕГЭ на 2021 год. Основной период сдачи экзамена начнется 31 мая. В этом году данный вид экзамена будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы, остальные сдадут только русский язык и математику в своих школах.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) пройдут с 15 марта по 21 мая. Это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по окончании учебного года по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников.

Как заявил 13 февраля глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», ситуация с распространением коронавируса в российских школах находится под контролем. Большинство школ вернулись к очной форме обучения с 18 января.

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