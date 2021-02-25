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Власти Финляндии объявили о трехнедельном локдауне с 8 марта

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Правительство Финляндии приняло решение ввести в стране жесткие ограничения с 8 марта в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила в четверг, 25 февраля, на пресс-конференции премьер-министр Санна Марин.

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«В Финляндии с 8 марта будет введен локдаун, который завершится 28 марта», — сказала она. Трансляцию пресс-конференции вела финская телерадиокомпания Yle.

В рамках ограничительных мер ученики средних и старших классов будут переведены на дистанционное обучение, отменены внеклассные занятия для детей, планируется закрытие ресторанов.

Как уточнила Марин, даже по истечении трех недель ограничения планируют снять лишь частично.

Ранее, 25 февраля, стало известно, что правительство Финляндии планирует возобновить в стране чрезвычайное положение в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.

Такой режим уже объявляли в стране прошлой весной в первую волну COVID-19, тогда были закрыты места общепита, а еду в ресторанах можно было заказывать только навынос. Пока рестораны работают по сокращенному графику.

По данным портала Wordometer всего в Финляндии за время пандемии было зафиксировано 55 122 случая COVID-19, скончались 737 человек, выздоровели 40 тыс. пациентов.

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