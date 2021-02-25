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В Финляндии снова введут режим ЧП из-за коронавируса

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Правительство Финляндии планирует в четверг, 25 февраля, возобновить в стране чрезвычайное положение в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом вечером в среду, 24 февраля, сообщила телекомпания Yle со ссылкой на источники в кабмине.

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По информации телекомпании, на такой шаг власти подвигло желание жестче по сравнению с текущей ситуацией ограничить работу ресторанов, что в свою очередь должно снизить число заражений и помешать перегрузке системы здравоохранения.

Режим ЧП уже объявляли в Финляндии прошлой весной в первую волну COVID-19, тогда были закрыты места общепита, а еду в ресторанах можно было заказывать только навынос. Пока рестораны работают по сокращенному графику.

По данным портала Wordometer всего в Финляндии за время пандемии было зафиксировано 55 122 случая COVID-19, умерли 737 человек, выздоровели 40 тыс. пациентов.

17 февраля специалисты финской лаборатории Vita Laboratoriot обнаружили новый штамм коронавируса. Новый штамм получил название Fin-796H. По словам медиков, в его составе присутствуют мутации, которые наблюдаются в британском и южноафриканском штаммах.

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