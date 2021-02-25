Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Финляндии снова введут режим ЧП из-за коронавируса
Мир
Мадуро выдвинул ультиматум Евросоюзу
Мир
Байден отменил указ Трампа об ограничении въезда в США для ряда иностранцев
Общество
Транзитные пассажиры «Аэрофлота» будут сдавать ручную кладь в багаж
Спорт
«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Мир
Зеленский и Дуда договорились о противодействии «Северному потоку – 2»
Экономика
Продовольственную помощь предложили предоставить получателям жилищных субсидий
Общество
Госдума планирует повысить штрафы за лесные пожары в 10 раз
Общество
Москву в субботу ждет аномально низкое атмосферное давление

Филипп Киркоров на год отказался от концертов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский поп-исполнитель, народный артист России Филипп Киркоров перенес все свои запланированные концерты на год. Об этом сообщило агентство InterMedia в среду, 24 февраля.

Концерты исполнителя должны были состояться в Кремлевском дворце в Москве. Изначально шоу были намечены на 28, 29, 30 апреля 2020 года, однако были перенесены на 3, 4 и 5 марта 2021 года из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений.

Между тем, поскольку ограничительные меры всё еще не сняты, артист решил провести запланированные выступления 28, 29 и 30 апреля 2022 года.

На этих выступлениях Филипп Киркоров собирается представить программу «Я+R #Цвет настроения», пишет НСН.

В конце января сообщалось, что российский певец Филипп Киркоров представит Молдавию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021». На конкурс Киркоров поедет вместе с певицей Натальей Гордиенко. Он отметил, что команда уже готовит премьеру песни.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021