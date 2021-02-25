Филипп Киркоров на год отказался от концертов

Российский поп-исполнитель, народный артист России Филипп Киркоров перенес все свои запланированные концерты на год. Об этом сообщило агентство InterMedia в среду, 24 февраля.

Концерты исполнителя должны были состояться в Кремлевском дворце в Москве. Изначально шоу были намечены на 28, 29, 30 апреля 2020 года, однако были перенесены на 3, 4 и 5 марта 2021 года из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений.

Между тем, поскольку ограничительные меры всё еще не сняты, артист решил провести запланированные выступления 28, 29 и 30 апреля 2022 года.

На этих выступлениях Филипп Киркоров собирается представить программу «Я+R #Цвет настроения», пишет НСН.

В конце января сообщалось, что российский певец Филипп Киркоров представит Молдавию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021». На конкурс Киркоров поедет вместе с певицей Натальей Гордиенко. Он отметил, что команда уже готовит премьеру песни.