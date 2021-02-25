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Постпред России пообещал ЕС асимметричный ответ в случае новых санкций

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Москва ответит на новые санкции Евросоюза (ЕС) и не исключает, что реакция Кремля будет асимметричной. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в среду, 24 февраля.

По его словам, в случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Россия «не будет сидеть сложа руки», а найдет соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию. Особо Чижов подчеркнул, что без последствий такие действия не останутся.

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Вместе с тем постпред уточнил, что речь не идет о разрыве отношений с ЕС по инициативе Москвы. Чижов отметил, что отношения между Евросоюзом и Россией оказались заморожены по инициативе европейских партнеров.

Он также добавил, что новые ограничительные меры вряд ли будут «впечатляющими» по содержанию, но тем не менее представляют собой еще один упущенный шанс нормализовать отношения между Россией и Европейским Союзом.

Ранее 24 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение ЕС о расширении персональных санкций в отношении граждан России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным — цирк и заранее разыгранная история.

22 февраля МИД РФ заявил, что Совет ЕС принял решение о подготовке санкций против Москвы в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. В Брюсселе вопреки логике сначала принимают политическое решение, а затем под него произвольно подбирают кандидатуры, отметили в ведомстве.

На прошлой неделе верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза согласовали расширение персональных санкций против России за ситуацию вокруг Навального.

Решение ЕС о санкциях принято в связи с обвинительным приговором в отношении Навального, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока, которые суд счел доказанными. Так, по данным управления Федеральной службы исполнения наказаний, Навальный только в течение 2020 года не менее шести раз не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

ЕСПЧ 16 февраля в качестве обеспечительной меры попросил Москву освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда. Минюст России исключил возможность освобождения блогера, так как, по данным ведомства, это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

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