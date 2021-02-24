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В Bank of America предсказали повышение цен на нефть до $100 за баррель

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Аналитики Bank of America высказали предположение, что цена нефти Brent может вырасти до $70 за баррель в течение 2021 года, а через несколько лет ее стоимость поднимется до $100 за баррель. Об этом 24 февраля пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Bank of America.

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Аналитики полагают, что такой рост в будущем возможен из-за введения программ стимулирования экономики и улучшения фундаментальных показателей. Эксперты также высказали мнение, что цены на нефть повысятся из-за приостановки добычи сырья в Техасе, вызванной аномальными холодами и ограничениями производства странами ОПЕК+.

По прогнозу экспертов, средняя цена на нефть марки Brent в 2021 году составит $60 за баррель.

Днем ранее цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,2% и превысила отметку в $66 за баррель. Впервые с января 2020 года цена фьючерса на нефть марки Brent с поставками в апреле составила $66,14. Также выросла и стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI до $62,5.

19 февраля эксперты допустили скорое снижение стоимости нефти. Как рассказал «Известиям» старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб, рост котировок до локального максимума произошел в ночь на 18 февраля, сразу после выхода отчета Американского нефтяного института (API), который показал уменьшение запасов сырой нефти в США за неделю на 5,8 млн баррелей.

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