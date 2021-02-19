Эксперты допустили скорое падение цены на нефть

В ближайшее время возможно снижение стоимости нефти до $60 за баррель на фоне улучшения погодных условий в Америке и роста добычи стран нефтяного картеля, заявили опрошенные «Известиями» эксперты.

Как рассказал старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб, рост котировок до локального максимума произошел в ночь на 18 февраля, сразу после выхода отчета Американского нефтяного института (API), который показал уменьшение запасов сырой нефти в США за неделю на 5,8 млн баррелей. Неделей ранее снижение составило 3,5 млн баррелей. Это связано с энергетическими проблемами в штате Техас из-за непогоды.

«Если американским властям удастся взять под контроль ситуацию с энергетическим коллапсом в Техасе, то в ближайшие дни цена черного золота может скорректироваться к $60 за бочку», — отметил Иосуб.

Также способствовать вероятному снижению цены будет ослабление морозов в западных странах и намерение Саудовской Аравии нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки, подчеркнул генеральный директор «Универ Капитал» Асхат Сагдиев.

С данным мнением согласилась аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Research» Оксана Лукичева. По ее словам, если в апреле, согласно договоренностям, ОПЕК+ увеличит поставки нефти на рынок, то это вызовет коррекцию цен вниз.

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На нефтяной высоте: надолго ли черное золото закрепилось около $65 за бочку