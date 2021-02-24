Медвежья заслуга: до какого уровня может обвалиться биткоин

Биткоин может подешеветь до $30 тыс., спрогнозировали опрошенные «Известиями» аналитики . Однако затем он снова начнет дорожать и не исключено, что достигнет очередных исторических максимумов . За выходные курс криптовалюты резко упал на 16%, сейчас он составляет $50,6 тыс. Альткоины из топ-10 за это время также подешевели. В перспективе угрозой для биткоина могут стать государственные цифровые валюты отмечают эксперты .

Коррекция роста

После резкого подорожания до $57,5 тыс. 21 февраля биткоин трижды показал медвежий разворот и за два дня упал на 16%, до $48,7 тыс . Вместе с ним дешевели и все остальные криптовалюты из топ-10. Некоторые из них в точности повторили линию курса биткоина. Максимальное падение показал Polkadot, он за два дня подешевел на 30%. Litecoin упал на 29%, Binance coin — на 28%, Bitcoin Cash — на 27%, Chainlink — на 25%, Stellar — на 23%, а Ethereum — на 19% .

Главной причиной удешевления криптовалют стала критика со стороны министра финансов США Джанет Йеллен, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. Глава минфина заявила, что трансакции с такими монетами недопустимо дороги и медленны, а появление цифрового доллара решит эти проблемы. Это существенная угроза перспективам криптовалют, которые и претендовали на роль главного цифрового средства для обеспечения операций .

Медвежья заслуга Фото: REUTERS/Adrien Jean/Hans Lucas

Обвал курсов также может начаться в момент выпуска странами собственных цифровых валют . Падение необязательно будет резким, поскольку в экономике много свежих денег, которые будут поддерживать и криптовалюты, и акции модных компаний, и IPO. Однако тревоги инвесторов, вероятно, приведут к удешевлению токенов, рассказал эксперт. Причем падение биткоина потянет за собой все популярные альткоины. Сохранить цену смогут лишь те, в которые почти не инвестировали, или такие, которыми пользовались исключительно специалисты в своих проектах . Остальные цифровые денежные единицы, купленные инвесторами для заработка на колебании курсов, подешевеют вместе с биткоином.

Директор крупнейшей в мире платформы по торговле криптовалютами Binance в России и СНГ Глеб Костарев согласен, что одной из основных причин падения цены биткоина стало выступление Джанет Йеллен, в ходе которого она его раскритиковала, заявив о большом энергопотреблении майнеров и о недостатке эффективности при проведении трансакций.

Медвежья заслуга Министр финансов США Джанет Йеллен Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Другими причинами аналитики считают фиксацию прибыли цифровой валюты и плавный выход из кризиса . 2020 год дал значительные преимущества для роста технологических компаний и биткоина, а текущее падение традиционных рынков связано с распространением вакцины от коронавируса и улучшением экономической ситуации. Сейчас падают и криптовалюты, и индексы технологических компаний, рассказал эксперт. Например, китайская фондовая биржа SZSE потеряла за эти дни почти 5%, а американский NASDAQ — 3,6%.

Нейтральные настроения

Недавнее падение биткоина Глеб Костарев и руководитель отдела анализа данных криптоброкера CEX.IO Broker Юрий Мазур считают только коррекцией курса и ожидают дальнейшего его подорожания .

Небольшое падение — это здоровый тренд, и интерес институциональных инвесторов к биткоину в 2021 году будет расти, уверен директор Binance в России и СНГ. Компании продолжают объявлять о новых инвестициях . Например, 23 февраля технологическая компания Square заявила о приобретении еще 3318 биткоинов на общую сумму $170 млн и сообщила, что считает криптовалюты инструментом расширения экономических возможностей, помогающим частным лицам участвовать в международной валютной системе и устраивать свое будущее. Глеб Костарев ожидает, что в 2021 году инвесторы будут вкладываться не только в биткоин, но и во многие альткоины.

У главной криптовалюты всё еще очень велик потенциал роста капитализации, что значительно привлекает к нему крупных инвесторов, сообщил Юрий Мазур. Поэтому сложно предсказать момент падения его курса. К тому же каждое такое удешевление будет восприниматься корпоративными инвесторами как возможность для приобретения этого актива по более выгодной цене . Это приведет к тому, что падение биткоина не будет столь существенным и резким, как в предыдущие годы. В 2021-м курс криптовалюты может опуститься до $31 тыс., а затем в пределах девяти месяцев снова начать достигать исторических максимумов.

При снижении котировок биткоина вместе с ним будут дешеветь и другие криптовалюты , уверен Юрий Мазур. Наименьшего сокращения можно ожидать только от Ethereum и Cardano, так как оба эти проекта имеют серьезную технологическую основу и пользовательскую базу. У эфира она выше, чем у любого другого цифрового токена.

Медвежья заслуга Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Gonchar

Однако при инвестировании в криптовалюты важно помнить о волатильности. Цифровые активы не имеют справедливой стоимости, и поэтому их котировки могут поддаваться управлению со стороны скоординированных действий игроков, объяснил старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. В таких условиях более оправданная стратегия — брать в основу не тренд, а именно волатильность криптовалют.

На цену биткоина влияет слишком много факторов. Например, его курс связан с котировками акций технологических компаний , считает генеральный директор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин. Американский рынок сейчас перегрет, и акции Facebook, Microsoft, Google и других тащат его вверх, как и сектор криптовалют. Однако при коррекции стоимости этих акций и возвращении к реальным ценам цифровые активы тоже будут дешеветь.