Смотрите сами: Мишустин призвал СФ следить за экономикой на местах

Реальные доходы населения и уровень безработицы пока не достигли показателей 2019 года, однако тенденция на улучшение ситуации очевидна, заявили опрошенные «Известиями» сенаторы и эксперты по итогам встречи премьера Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации. Судя по проделанной работе, федеральные и региональные власти успеют выполнить план по восстановлению экономики в указанный срок, считают в СФ. Также на заседании политики обсудили поддержку агропромышленного сектора и ужесточение ответственности за экологические катастрофы.

Главные направления

Во время беседы с руководством верхней палаты премьер признал эффективными сложившиеся рабочие отношения между исполнительной и законодательной властью. Без помощи последней крайне сложно оценивать ситуацию на местах, особенно при выполнении общенационального плана восстановления экономики. Эту программу кабмин утвердил прошлой осенью. Предполагается, что до конца июня 2021 года Россия должна достигнуть экономических показателей как минимум 2019 года, а с июля по декабрь — направить все усилия на их активный рост. В январе председатель правительства уже сообщал, что абсолютное большинство пунктов документа реализуется.

— Мы рассчитываем, что члены Совета Федерации будут мониторить исполнение соответствующих положений плана, всех мероприятий, которые есть в регионах. И готовы использовать механизмы парламентского контроля, а также свои полномочия и при необходимости принимать оперативные решения по ситуации на местах, — заявил Михаил Мишустин на встрече с руководством Совфеда.

Сам премьер тоже проверяет, как работают власти в регионах, особенно — в отстающих. В этом году он уже посетил несколько субъектов с индивидуальными программами социально-экономического развития — Карелию, Калмыкию, Адыгею и Псковскую область. На встрече он заявил, что продолжит свое «турне» по проблемным точкам.

Смотрите сами Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения молочного завода «Тамбовский» в Гиагинском районе Адыгеи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Экономические успехи многих российских территорий все еще тесно связаны с аграрной промышленностью, поэтому правительство готовит целый пакет законопроектов в этой сфере, в том числе о землеустройстве, о предоставлении участков фермерам без торгов, а также о признании невостребованных долей муниципальной собственностью. Необходимость поддержать аграриев подтвердила и спикер Совфеда Валентина Матвиенко, отметив высокую импортную зависимость России от зарубежных семян. По ее мнению, уже давно пришло время формировать национально ориентированный и социально ответственный бизнес, создавая условия, при которых ему было бы выгодно вкладывать средства в развитие страны. Это, конечно, касается не только агропромышленного комплекса.

Кроме падения доходов и закрытия предприятий, в 2020 году России столкнулась с несколькими крупными экологическими инцидентами — например, с утечкой дизельного топлива «Норникеля» в Красноярском крае. ЧП продолжились и после наступления нового года. Буквально за несколько дней до встречи политиков произошло обрушение в дробильном цехе Норильской обогатительной фабрики. В результате погибли трое рабочих, а директор предприятия был задержан. Все чаще причиной катастроф становится, по сути дела, беспечность компаний, и это остро воспринимается населением, отметила Валентина Матвиенко.

Смотрите сами Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная Фото: РИА Новости/Пресс-служба «Норникеля»

— Ситуация с разливом нефтепродуктов в Норильске и многомиллиардный штраф «Норникелю» стали индикатором того, что вести бизнес по принципу «после нас хоть потоп» уже не получится. Считаем необходимым принять дополнительные меры по повышению экологической ответственности бизнеса, — предложила она.

Эту идею поддержал глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. Как пояснил «Известиям» сенатор, изменения могут коснуться как административного, так и уголовного законодательства.

Ужесточение наказания за халатность действительно может стать стимулом для компаний, от которых требуется предельная осторожность, заявил «Известиям» председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. По его мнению, особенно строго нужно следить за выплатой предприятиями компенсаций.

Без спешки

Общенациональный план восстановления экономики предполагает множество мер. Согласно документу, кроме оживления бизнеса и роста доходов граждан, важно не допустить осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки, напомнила «Известиям» руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Судя по тому, что некоторые оперативно развернутые госпитали закрываются, проблем с последним сейчас нет. Подтверждением этого служит и замедляющаяся динамика прироста числа ковидных пациентов.

Что же касается безработицы, она тоже снижается: в течение прошлого года показатель по методологии МОТ поднимался до 6,4% в августе, но в декабре уже опустился до 5,9%. Пока еще далеко до уровня начала 2020 года, тем не менее тенденция очевидна, считает эксперт.

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— Реальные располагаемые доходы в IV квартале 2020 года составили 98,3% от уровня IV квартала 2019-го. Пока не достигнуты 100%, но все же это лучше, чем во II или III кварталах (92,1 и 94,7, соответственно). Однако этап восстановления закончится только в июне 2021 года. А это значит, что еще есть время наверстать этот план. В целом можно сделать вывод, что программа постепенно выполняется, — считает Елена Анисимова.

Хотя большая часть мероприятий программы по восстановлению экономики реализуется, есть субъекты, которые отстают. За динамику прогресса должны отвечать в первую очередь губернаторы и другие представители местной власти, сообщил «Известиям» зампред комитета СФ по экономической политике Константин Долгов. Он отметил, что пока план выполняется без серьезных задержек. Однако при необходимости федеральные власти готовы оперативно и в ручном режиме разбираться с проблемами.

В целом, судя по проделанной работе, правительство и регионы должны уложиться в сроки плана восстановления экономики, считает сенатор. С ним согласен и его коллега Олег Мельниченко.