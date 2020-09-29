Кабмин утвердил план восстановления экономики к декабрю 2021 года

Экономику России планируется восстановить до декабря 2021 года. Утвержденный правительством РФ национальный план состоит из трех этапов.

Стадия адаптации экономики завершается в этом месяце. На втором этапе должно произойти восстановление показателей экономики, в том числе снижение уровня безработицы, рост реальных денежных доходов населения. По итогам третьей стадии ждут выход на устойчивый рост.

План восстановления экономики предполагает увеличение реальных зарплат минимум на 2%.

Важный пункт — снижение доли населения за чертой бедности, а также восстановление и развитие предпринимательства.

Соответствие показателей плану будут проверять каждый месяц и квартал. Главная идея — выход на рост ВВП не менее 3%.