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Мишустин рассказал о ходе выполнения плана по восстановлению экономики

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Абсолютное большинство мероприятий общенационального плана восстановления экономики исполняется. Об этом сообщил 8 января премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным.

«Абсолютное большинство мероприятий плана исполняется», — сказал глава правительства.

Он поблагодарил Катырина за совместную работу во время пандемии — «меры поддержки бизнеса в пандемию, в том числе и участие в общенациональном плане восстановления экономики».

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика будет развиваться в оптимистичном ключе. По его словам, также важна реализация поставленных целей национальных проектов.

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