Путин заявил об оптимистичном развитии российской экономики

Российская экономика будет развиваться в оптимистичном ключе. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» в четверг, 29 октября.

«В целом я настроен скорее оптимистично, чем пессимистично, и рассчитываю, что наши потенциальные партнеры это оценят», — сказал Путин.

Он отметил, что спад экономики в России будет составлять примерно 4%. Этот показатель будет меньше, чем в других государствах.

Кроме того, российский лидер заявил, что Россия могла бы увеличить расходы на инвестиционные проекты за счет роста госдолга и средств ФНБ. Однако, по его словам, он не уверен, необходима ли такая мера.

Путин подчеркнул также важность реализации поставленных целей национальных проектов.

Ранее в этот день Владимир Путин заявил, что объем ипотеки в России в 2020 году станет рекордным и превысит 3,5 трлн рублей. Такой положительный эффект дала программа льготной ипотеки под 6,5%.

27 октября глава кабмина подписал постановление, согласно которому программа льготной ипотеки под 6,5% годовых продлевается до 1 июля 2021 года. За несколько дней до этого стало известно, что россияне могут получить дополнительно 320–350 тыс. льготных ипотечных кредитов в рамках продления госпрограммы льготной ипотеки.

Программу льготной ипотеки с господдержкой запустили в конце апреля по инициативе президента России Владимира Путина. Она призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль.

Согласно программе, россияне могут получить кредит на покупку жилья в новостройке стоимостью до 6 млн рублей во всех регионах до ноября 2020 года. При этом в Москве и Санкт-Петербурге максимальный порог стоимости целевой жилплощади составляет 12 млн рублей. Кредит выдается под ставку 6,5%, срок его действия — до 30 лет.