В Генштабе Украины заявили о приоритетности реформ по стандартам НАТО

Украине важны достижение совместимости армии с военными формированиями НАТО, а также получение финансовой помощи. Об этом в среду, 24 февраля, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Корнейчук.

«Для нас важно практическое достижение совместимости наших сил и средств с военными формированиями НАТО, укрепление уровня военного взаимодействия», — сказал он в интервью агентству «Укринформ».

Корнейчук отметил, что практическая и материально-техническая помощь от организации является приоритетной. В связи с этим в 2021 году страна будет продолжать проводить реформы по стандартам НАТО.

«Эта помощь заключается как в выделении средств в бюджет фондов, которые в дальнейшем используются при закупке оборудования для насущных потребностей украинской армии», — уточнил он.

Кроме того, по словам Корнейчука, в этом году Украина планирует получить береговой ракетный комплекс «Нептун», американские патрульные катера типа Island, средний разведывательный корабль и другое вооружение.

Ранее, 23 февраля, депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что коррупция украинских властей и их упование на «подарки» от НАТО стали причиной небоеспособности флагмана ВМС Украины фрегата «Гетман Сагайдачный». По его словам, в последние шесть лет киевская власть лишь «пиарилась» на освоении списанной техники НАТО и не вспоминала про свои вооружения.

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил в ходе прошедшего 19 февраля телефонного разговора с министром обороны Украины Андреем Тараном о том, что США привержены укреплению Вооруженных сил Украины с целью противостояния с Россией. Остин также заявил, что Вашингтон остается привержен тому, чтобы преобразовать оборонный сектор Украины в соответствии со стандартами НАТО.

16 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация на юго-востоке Украины не помешает вступлению страны в НАТО. По его словам, в настоящий момент ключевым вопросом является переход украинской армии к стандартам НАТО.

В конце января президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу HBO обратился к президенту США Джо Байдену и поинтересовался, почему Украина до сих пор не входит в НАТО. Он отметил, что надеется на помощь Вашингтона.

Комментируя это обращение, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что в НАТО понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для войны с Россией.