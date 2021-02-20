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Шеф Пентагона заявил о приверженности США укреплению армии Украины
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Шеф Пентагона заявил о приверженности США укреплению армии Украины

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США привержены укреплению вооруженных сил Украины с целью противостояния с Россией. Об этом шеф Пентагона Ллойд Остин заявил в ходе прошедшего 19 февраля телефонного разговора с министром обороны Украины Андреем Тараном.

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«Министр Остин подчеркнул, что США продолжают твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Он подтвердил приверженность США выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии», — сообщает пресс-служба Пентагона.

Остин также заявил, что Вашингтон остается привержен тому, чтобы преобразовать оборонный сектор Украины в соответствии со стандартами НАТО.

Ранее, 16 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация на юго-востоке Украины не помешает вступлению страны в НАТО. По его словам, в настоящий момент ключевым вопросом является переход украинской армии к стандартам НАТО.

9 февраля прошла встреча Шмыгаля с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. В ходе обсуждений последний оценил перспективу вступления Украины в НАТО. По его словам, Киев должен продолжать реализовывать необходимые реформы, однако точная дата еще не определена. Столтенберг также назвал Украину «одним из близких партнеров».

В свою очередь, Шмыгаль заявил, что Украина хочет расширить сотрудничество с НАТО в сфере безопасности в Черном море. Премьер также отметил, что Киев остается важным партнером НАТО, стремящимся присоединиться к альянсу.

В конце января президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу HBO обратился к президенту США Джо Байдену и поинтересовался, почему Украина до сих пор не входит в НАТО. Он отметил, что надеется на помощь Вашингтона.

Комментируя это обращение, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что в НАТО понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для войны с Россией.

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