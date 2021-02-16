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Премьер Украины заявил об отсутствии препятствий для вступления страны в НАТО

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Ситуация на юго-востоке Украины не помешает вступлению страны в НАТО. Такое мнение во вторник, 16 февраля, высказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в беседе с агентством «Укринформ».

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«Конечно, наличие открытой агрессии против Украины и оккупированных территорий вызывает дискуссии внутри блока. Но эти политические дискуссии никогда не прекращались. Отдельные члены НАТО могут выражать разные позиции. Но они не создадут препятствий, когда мы будем готовы войти в НАТО», — сказал премьер.

Он заверил, что армия, флот и военно-воздушные силы Украины способны противостоять внешней агрессии вне зависимости от того, окажет ли стране поддержку НАТО.

По словам Шмыгаля, в настоящий момент ключевым вопросом является переход украинской армии к стандартам НАТО.

«Как только Украина будет готова подтвердить полный переход, сразу встанет вопрос о присоединении к НАТО»,— добавил Шмыгаль

9 февраля прошла встреча Шмыгаля с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. В ходе обсуждений последний оценил перспективу вступления Украины в НАТО. По его словам, Киев должен продолжать реализовывать необходимые реформы, однако точная дата еще не определена. Столтенберг также назвал Украину «одним из близких партнеров».

В свою очередь, Шмыгаль заявил, что Украина хочет расширить сотрудничество с НАТО в сфере безопасности в Черном море. Премьер также отметил, что Киев остается важным партнером НАТО, стремящимся присоединиться к альянсу.

В конце января Зеленский в интервью телеканалу HBO обратился к президенту США Джо Байдену и поинтересовался, почему Украина до сих пор не входит в НАТО. Он отметил, что надеется на помощь Вашингтона.

Комментируя это обращение, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что в НАТО понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для войны с Россией.

3 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что для членства в НАТО Киеву еще необходимо пройти два промежуточных этапа: получить план действий по членству и консенсусное решение всех стран-участниц.

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