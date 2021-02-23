Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Грузинская оппозиция анонсировала акции протеста после задержания Мелии
Мир
Посольство РФ заявило о попытках США вмешиваться в религиозные дела в Крыму
Экономика
Стоимость биткоина опустилась более чем на 10%
Общество
В девяти регионах РФ зафиксировали превышение порога заболеваемости ОРВИ
Мир
В Индии предупредили о пандемии психических расстройств из-за COVID-19
Интернет
Китай установил 718 тыс. базовых станций для 5G
Общество
Россияне стали реже соглашаться урезать доходы ради работы у дома
Общество
Прошедшая ночь стала самой морозной в Москве этой зимой
Мир
В соцсетях появилась теория заговора о создании снега в Техасе властями США

В Госдуме объяснили роль НАТО в упадке военного флота Украины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коррупция украинских властей и их упование на «подарки» от НАТО стали причиной небоеспособности флагмана ВМС Украины фрегата «Гетман Сагайдачный». Такое мнение высказал во вторник, 23 февраля, депутат Госдумы Дмитрий Белик.

По его словам, последние шесть лет киевская власть лишь «пиарилась» на освоении списанной техники НАТО и не вспоминала про свои вооружения.

Не НАТО угрожать: альянс решил усилиться в Черном море
Украина и Североатлантический блок проведут учения в Одессе

«Скажем прямо, им выгодно принимать американский хлам — ведь это бесплатно, а ремонт кораблей влетит в копеечку. Вот поэтому и незавидная судьба украинского флагмана, его в скором времени сместят с пьедестала пусть и такие же небоеспособные, но зато дармовые корабли от альянса», — сказал Белик в беседе с «РИА Новости».

Парламентарий не исключил, что Киев все-же выделит какие-то деньги на ремонт фрегата, однако сделает это с целью их украсть.

«И в итоге пойдет от старости ко дну «Гетман Сагайдачный», потому что забыт и брошен своим верховным командованием», — считает он.

Ранее в этот же день украинский военный эксперт Тарас Чмут высказал мнение, что «Гетман Сагайдачный» потерял свои боевые характеристики и нуждается в модернизации.

По его словам, почти за 30 лет службы фрегат не прошел ни одной комплексной программы модернизации.

В октябре 2019 года стало известно, что Украина получила от США два списанных патрульных катера типа Island, возраст которых превышает 30 лет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021