В Госдуме объяснили роль НАТО в упадке военного флота Украины

Коррупция украинских властей и их упование на «подарки» от НАТО стали причиной небоеспособности флагмана ВМС Украины фрегата «Гетман Сагайдачный». Такое мнение высказал во вторник, 23 февраля, депутат Госдумы Дмитрий Белик.

По его словам, последние шесть лет киевская власть лишь «пиарилась» на освоении списанной техники НАТО и не вспоминала про свои вооружения.

«Скажем прямо, им выгодно принимать американский хлам — ведь это бесплатно, а ремонт кораблей влетит в копеечку. Вот поэтому и незавидная судьба украинского флагмана, его в скором времени сместят с пьедестала пусть и такие же небоеспособные, но зато дармовые корабли от альянса», — сказал Белик в беседе с «РИА Новости».

Парламентарий не исключил, что Киев все-же выделит какие-то деньги на ремонт фрегата, однако сделает это с целью их украсть.

«И в итоге пойдет от старости ко дну «Гетман Сагайдачный», потому что забыт и брошен своим верховным командованием», — считает он.

Ранее в этот же день украинский военный эксперт Тарас Чмут высказал мнение, что «Гетман Сагайдачный» потерял свои боевые характеристики и нуждается в модернизации.

По его словам, почти за 30 лет службы фрегат не прошел ни одной комплексной программы модернизации.

В октябре 2019 года стало известно, что Украина получила от США два списанных патрульных катера типа Island, возраст которых превышает 30 лет.