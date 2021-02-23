Флагман украинского флота признали небоеспособным

Флагман ВМС Украины фрегат «Гетман Сагайдачный» потерял свои боевые характеристики и нуждается в модернизации. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Тарас Чмут на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас «корабль фактически небоеспособный и крайне редко выходит в море».

Эксперт отметил, что за почти 30 лет службы фрегат не прошел ни одной комплексной программы модернизации, и даже его ремонт был точечным и несистемным.

В конце января стало известно, что украинское правительство решило продать или утилизировать недостроенный тяжелый ракетный крейсер «Украина». Вице-премьер страны Олег Уруский отметил, что корабль превратился в знамя, которое переходит от одного правительства к другому. При этом крейсер не сможет стать частью национального флота.

В октябре 2019 года сообщалось, что Украина получила от США два списанных патрульных катера типа Island, возраст которых превышает 30 лет.