В Улан-Удэ задержали водителя, сбившего насмерть двух подростков

Водитель, сбивший насмерть двух подростков, задержан. Под колеса Lexus попали девушка и юноша. Подростки переходили дорогу по пешеходному переходу. 37-летний мужчина ехал ночью с выключенными фарами, сообщает телеканал «Известия». После столкновения подростки погибли на месте, водитель скрылся. Возбуждено уголовное дело, мужчина свою вину признал. Предварительно, мужчина угнал машину своего родственника.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.