В соцсетях появилась теория заговора о создании снега в Техасе властями США

Пользователи социальных сетей распространяют видео с теориями заговора о том, что снег в американском штате Техас, который накрыли аномальные холода, якобы ненастоящий и был намеренно создан властями США. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщает издание Business Insider.

В частности, авторы видео пытаются растопить снег с помощью горящей спички, зажигалки или фена. Многие заявляют, что снег не тает, а иногда даже почти горит, из-за чего пользователи пишут о «поддельном снеге».

Вместе с тем издание отмечает, что при поднесении огня к снегу он обычно не тает, а из твердого состояния переходит сразу в газообразное, минуя стадию плавления.

Многие пользователи TikTok решили обвинить в «отправке ненастоящего снега» президента страны Джо Байдена или основателя компании Microsoft Билла Гейтса, который недавно объявил о намерении бороться с изменением климата.

Отмечается, что дезинформация о «ненастоящем снеге» была одним из основных поисковых запросов в социальных сетях при поиске контента о непогоде в Техасе. Подобные видео набирают сотни тысяч просмотров.

На юге США установились аномальные морозы и не прекращаются снегопады. Жертвами непогоды уже стали почти 50 человек, среди них некоторые скончались от переохлаждения, некоторые — от отравления угарным газом, пытаясь согреться.

Техас стал одним из наиболее пострадавших штатов: непогода привела к трудностям с отключением воды и электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий.

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе из-за снегопадов, а также о выделении из федерального бюджета помощи штату.

По мнению Билла Гейтса, в том, что Техас настолько пострадал из-за сильнейшей за 30 лет снежной бури, виноваты власти штата, которые сэкономили на системах морозостойкости в сфере энергетики.