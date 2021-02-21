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Гейтс назвал причину бедствия в Техасе

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В том, что Техас настолько пострадал из-за сильнейшей за 30 лет снежной бури, виноваты власти штата, которые сэкономили на системах морозостойкости в сфере энергетики. Об этом 20 февраля заявил в интервью телеканалу CNN основатель Microsoft Билл Гейтс.

Тем самым он опроверг заявления губернатора Техаса Грэгга Эббота о том, к массовому отключению электроэнергии якобы привели проблемы с ветряными турбинами, которые остановились из-за аномальных морозов.

По словам Гейтса, на сегодня зависимость США от возобновляемых источников энергии не настолько высока. Просто Техас не был готов к таким низким температурам.

«В основном проблема была в том, что газовые электростанции не были сделаны погодоустойчивыми», — приводит слова Гейтса «Газета.ру».

Миллиардер и филантроп подчеркнул, что власти штата решили сэкономить на системах морозостойкости в сфере энергетики, что привело к проблемам с электроснабжением и гибели людей. Гейтс подчеркнул, что в аналогичных условиях энергосистема той же Аляски исправно функционирует.

Техас стал одним из наиболее пострадавших штатов: непогода привела к трудностям с отключением воды и электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий. Без электроэнергии всё еще остаются около 60 тыс. жителей штата. Начиная с воскресенья в стране жертвами холодов стали не менее 58 человек, большинство из них скончались в Техасе. Ранее сообщалось о гибели 34 жителей штата из-за последствий стихийного бедствия.

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