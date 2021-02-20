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В Техасе из-за непогоды почти 15 млн человек столкнулись с проблемами водоснабжения

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Из-за аномально холодной и снежной погоды в США начались проблемы с водоснабжением, трудности с водоснабжением испытывает почти половина жителей штата Техас — 15 млн человек. Об этом сообщает 19 февраля телеканал CNN.

Представитель комиссии штата Тиффани Янг также заявила, что из-за лопнувших труб в городе Остин, который находится в штате Техас, было потеряно более миллиарда литров воды.

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Кроме того, у жителей Соединенных Штатов возникли проблемы с электроснабжением. Власти отмечают, что отслеживают перебои в подаче электроэнергии, пока без света остается около 95 тыс. потребителей. В Техасе были организованы пункты по раздаче воды и продовольствия.

«Люди напуганы, расстроены и рассержены. В конечном итоге нам понадобятся более точные ответы на вопрос, почему мы в таком положении и как предотвратить повторение подобного явления», — рассказал мэр города Остина Стив Адлер.

Днем ранее издание The Washington Post сообщало, что почти 50 человек погибли из-за аномально холодной погоды в США.

Как уточняется, начиная с воскресенья в стране жертвами холодов стали не менее 47 человек, из них 30 скончались в Техасе. Газета, как говорится в публикации, основывалась на установленных случаях смерти в результате действия погодных условий или подозрения на смерть по этой причине. Однако реальное число погибших намного выше, указывает издание.

Известно, что часть людей скончалась от гипотермии, другие погибли при ДТП, некоторые скончались от отравления угарным газом, пытаясь согреться. Их личности предстоит установить.

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