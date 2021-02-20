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Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия из-за снегопадов

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Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе из-за снегопадов, а также о выделении из федерального бюджета помощи штату, говорится в сообщении Белого дома 20 февраля.

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«Президент Джозеф Байден <...> распорядился оказать федеральную помощь, чтобы содействовать восстановлению на местном уровне и уровне штата в районах, пострадавших от сильных снежных бурь, продолжающихся с 11 февраля 2021 года», — следует из сообщения.

Уточняется, что средства могут быть направлены на предоставление временного жилья или ремонта жилья, предоставление кредитов по незастрахованным имущественным убыткам и на другие программы помощи гражданам и владельцам бизнеса.

После оценки масштабов ущерба, нанесенного непогодой, власти могут выделить дополнительные средства.

На юге страны установились аномальные морозы и не прекращаются снегопады. Жертвами непогоды уже стали почти 50 человек, среди них некоторые скончалась от гипотермии, некоторые — от отравления угарным газом, пытаясь согреться.

Техас стал одним из наиболее пострадавших штатов: непогода привела к трудностям с отключением воды и электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий.

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