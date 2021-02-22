ЕС и США договорились координировать меры по противодействию России и Китаю

Главы стран МИД Евросоюза и Соединенные Штаты решили тесно координировать меры по противодействию России и Китаю. Об этом 22 февраля по итогам первой видеоконференции договорились министры иностранных дел государств Евросоюза с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, в Европе условились воспринимать Россию в качестве действующего как противник соседа. «Мы должны определить модель, чтоб избежать постоянной конфронтации с соседями, которые решили действовать противоположным образом», — цитирует дипломата ТАСС.

Также стороны договорились обеспечить ЕС и США мировое лидерство в борьбе с пандемией, экономическом восстановлении после нее и продвижении демократии в мире. Как добавил Боррель, Брюссель и Вашингтон должны обеспечить себе лидерство в распространении прав человека.

Ранее в этот день он подтвердил решение МИД ЕС о расширении санкций против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. По его словам, подготовка новых ограничительных мер займет не более недели.

Ранее в этот день сообщалось о договоренности глав МИД Евросоюза о расширении персональных санкций против российских граждан. При этом имена попавших под ограничения россиян не назывались.

Решение ЕС о санкциях было принято в связи с обвинительным приговором в отношении Навального, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии 2 года 8 месяцев.

Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока, решил суд. Так, по данным управления Федеральной службы исполнения наказаний, Навальный только в течение 2020 года не менее шести раз не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.