Путин отметил важность сотрудничества регионов России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи отметил важность взаимодействия на уровне регионов двух государств. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба Кремля.

«Каждый год мы проводим встречи между руководителями региональных управленческих структур», — сказал российский президент. По его мнению, это очень сложная работа, так как на уровне регионального сотрудничества складывается значительный объем отношений России и Белоруссии.

Как добавил Путин, это и экономические, и человеческие связи. В ответ Лукашенко поблагодарил российского лидера за помощь белорусской экономике. По его словам, «деньги не выброшены на ветер».

Как добавляет «Федеральное агентство новостей», регламента по продолжительности переговоров не было. После них Путин и Лукашенко пообедали и покатались на лыжах.

В начале февраля глава белорусского минфина Юрий Селиверстов заявил, что Минск рассчитывает в первом полугодии 2021 года получить второй транш госкредита от России.

Договоренность о предоставлении Белоруссии кредита на $1,5 млрд была достигнута 14 сентября 2020 года на прошлых переговорах лидеров в Сочи.