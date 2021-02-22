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Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь белорусской экономике.

Лукашенко также заявил, что из 33 дорожных карт по интеграции Белоруссии и России осталось около 6-7 и над ними продолжают работать правительства.

В ходе встречи Путин подчеркнул, что инструменты взаимодействия России и Белоруссии хорошо отлажены и хорошо работают. «У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, не решали тех или иных вопросов, которые стоят перед нами. Но мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается», — сказал он.

Путин отметил, что Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии — в белорусскую экономику российскими партнерами проинвестировано свыше $4 млрд.

Новость дополняется.

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