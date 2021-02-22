Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь белорусской экономике.
Лукашенко также заявил, что из 33 дорожных карт по интеграции Белоруссии и России осталось около 6-7 и над ними продолжают работать правительства.
В ходе встречи Путин подчеркнул, что инструменты взаимодействия России и Белоруссии хорошо отлажены и хорошо работают. «У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, не решали тех или иных вопросов, которые стоят перед нами. Но мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается», — сказал он.
Путин отметил, что Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии — в белорусскую экономику российскими партнерами проинвестировано свыше $4 млрд.
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