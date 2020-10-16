Евразийский банк развития перечислил Белоруссии кредит $500 млн

Евразийский банк развития перечислил Белоруссии финансовый кредит ЕФСР $500 млн, сообщает пресс-служба банка в пятницу, 16 октября.

«Евразийский банк развития, являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Беларуси финансовый кредит из средств фонда в объеме $500 млн», — говорится в сообщении.

Уточняется, что кредит предоставлен сроком до 10 лет с льготным периодом до пяти лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок 7 лет).

В банке отметили, что средства направлены на поддержку бюджета Республики Беларусь в условиях негативных последствий пандемии COVID-19.

В Минфине РФ сообщили 12 октября, что Белоруссии необходимы денежные средства для финансирования консолидированного бюджета, которому, согласно прогнозам, грозит дефицит. Это позволит валовым международным резервам страны не опуститься ниже целевого уровня Национального банка Белоруссии.

Кредит, по словам министра финансов Антона Силуанова, позволит белорусскому правительству обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора.

В ведомстве также напомнили, что Белоруссия получит кредит $1 млрд от России, который будет проведен двумя траншами. Так, первую половину средств республике переведут в 2020 году, а остальную — в 2021 году.

20 сентября Силуанов объяснил, что белорусская сторона за счет кредита ЕФСР в $500 млн полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед российским энергетическим холдингом «Газпром» в размере чуть менее $330 млн.

Договоренность о предоставлении Белоруссии кредита на $1,5 млрд была достигнута 14 сентября на переговорах российского лидера Владимира Путина со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.