Жена Навального вернулась из Германии в Москву

Супруга блогера Алексея Навального Юлия вернулась из Германии в Москву в понедельник, 22 февраля.

Навальная в компании молодых людей прошла по зданию аэропорта к парковке, не отвечая на вопросы о ее общении с мужем и целях поездки в Германию.

10 февраля «Известия» писали, что Юлия Навальная улетела из Москвы. Позднее в тот же день немецкие СМИ сообщили о ее прибытии в аэропорт Франкфурта-на-Майне. По информации местных изданий, речь шла о частном визите.

17 января Навальный вернулся в Москву. При этом в берлинский аэропорт его привезли в кортеже с мигалками. Блогера доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он также не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что блогер даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

По прибытии из Германии блогера задержали в московском аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически блогер пробудет в колонии около 2,5 года.

За время отсутствия жены Навальный был приговорен 20 февраля к выплате штрафа в $850 тыс. рублей — блогера признали виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Также на других заседаниях суд признал законным замену условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».

Незадолго до оглашения приговора покинул Россию и соратник Навального Леонид Волков. Его объявили в межгосударственный розыск, Басманный суд по ходатайству СК России его заочно арестовал. Волков является фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к несанкционированным акциям.