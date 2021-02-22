Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В МИДе заявили об отсутствии планов бесконечно ждать возвращения США в ДОН
Наука
Корабль «Союз МС-17» перестыкуют для обеспечения выхода в космос
Мир
Пушков назвал помешательством заявление США о «расистской математике»
Политика
В России создали Координационный центр правительства
Экономика
Стоимость биткоина обвалилась ниже $50 тыс.
Наука
В Великобритании узнали о планах провести тренировки по уничтожению спутников
Мир
СБУ обвинила Россию в попытке украсть чертежи «секретного танка»
Мир
МИД России поприветствовал договоренности МАГАТЭ и Ирана
Экономика
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 4 февраля

Жена Навального вернулась из Германии в Москву

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Супруга блогера Алексея Навального Юлия вернулась из Германии в Москву в понедельник, 22 февраля.

Навальная в компании молодых людей прошла по зданию аэропорта к парковке, не отвечая на вопросы о ее общении с мужем и целях поездки в Германию.

10 февраля «Известия» писали, что Юлия Навальная улетела из Москвы. Позднее в тот же день немецкие СМИ сообщили о ее прибытии в аэропорт Франкфурта-на-Майне. По информации местных изданий, речь шла о частном визите.

17 января Навальный вернулся в Москву. При этом в берлинский аэропорт его привезли в кортеже с мигалками. Блогера доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он также не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что блогер даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

По прибытии из Германии блогера задержали в московском аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически блогер пробудет в колонии около 2,5 года.

За время отсутствия жены Навальный был приговорен 20 февраля к выплате штрафа в $850 тыс. рублей — блогера признали виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Также на других заседаниях суд признал законным замену условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».

Незадолго до оглашения приговора покинул Россию и соратник Навального Леонид Волков. Его объявили в межгосударственный розыск, Басманный суд по ходатайству СК России его заочно арестовал. Волков является фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к несанкционированным акциям.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021