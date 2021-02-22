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COVAX перенес на март доставку вакцины Pfizer на Украину

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Проект COVAX от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), призванный содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами, изменил дату поставки вакцины Pfize на Украину, срок сдвинулся с февраля на начало марта. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщил заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

«По инициативе COVAX мы получаем Pfizer. В конце февраля вакцина должна была поступить на территорию страны, но программа изменила дату доставки, и ожидаем ее в начале марта», — сказал он на пресс-конференции во время форума «Украина 30».

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Кроме того, Тимошенко сообщил, что теперь первой для Украины станет вакцина от AstraZeneca. Первые партии, по его словам, поступят на Украину утром 23 февраля.

«Вакцина уже в пути. Она, я надеюсь, будет на Украине утром», — отметил он.

Ранее в этот день власти Украины объявили, что договорились о получении 15 млн доз вакцины против коронавируса Novavax. По словам главы Минздрава страны Максима Степанова, производитель поставит 5 млн дополнительных доз, в ближайшее время будет подписан договор. Первые поставки начнутся в июле 2021 года.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась. Также глава государства пообещал получение 1 млн доз вакцины от коронавируса в феврале, однако не уточнил, какой именно, но упомянул планируемые закупки Novavax, которая проходит испытания в США и нигде пока не применяется.

1 февраля Зеленский пояснил отсутствие доступа страны к вакцинам: он сообщил, что Украина не является равным членом ЕС, в связи с чем находится «не в приоритете стран, которые уже давно получают вакцину».

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 29 января сообщал, что страна готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Между тем регистрировать российскую вакцину «Спутник V» в стране не планируется, подчеркнул он.

По данным портала Worldometers, на Украине за все время пандемии зарегистрировано более 1,3 млн случаев COVID-19, при этом выздоровели свыше 1,1 млн человек, скончались более 25 тыс. пациентов.

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