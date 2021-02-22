COVAX перенес на март доставку вакцины Pfizer на Украину

Проект COVAX от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), призванный содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами, изменил дату поставки вакцины Pfize на Украину, срок сдвинулся с февраля на начало марта. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщил заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

«По инициативе COVAX мы получаем Pfizer. В конце февраля вакцина должна была поступить на территорию страны, но программа изменила дату доставки, и ожидаем ее в начале марта», — сказал он на пресс-конференции во время форума «Украина 30».

Кроме того, Тимошенко сообщил, что теперь первой для Украины станет вакцина от AstraZeneca. Первые партии, по его словам, поступят на Украину утром 23 февраля.

«Вакцина уже в пути. Она, я надеюсь, будет на Украине утром», — отметил он.

Ранее в этот день власти Украины объявили, что договорились о получении 15 млн доз вакцины против коронавируса Novavax. По словам главы Минздрава страны Максима Степанова, производитель поставит 5 млн дополнительных доз, в ближайшее время будет подписан договор. Первые поставки начнутся в июле 2021 года.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась. Также глава государства пообещал получение 1 млн доз вакцины от коронавируса в феврале, однако не уточнил, какой именно, но упомянул планируемые закупки Novavax, которая проходит испытания в США и нигде пока не применяется.

1 февраля Зеленский пояснил отсутствие доступа страны к вакцинам: он сообщил, что Украина не является равным членом ЕС, в связи с чем находится «не в приоритете стран, которые уже давно получают вакцину».

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 29 января сообщал, что страна готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Между тем регистрировать российскую вакцину «Спутник V» в стране не планируется, подчеркнул он.

По данным портала Worldometers, на Украине за все время пандемии зарегистрировано более 1,3 млн случаев COVID-19, при этом выздоровели свыше 1,1 млн человек, скончались более 25 тыс. пациентов.