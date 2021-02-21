WhatsApp ограничит функционал пользователей

WhatsApp ограничит клиентов, которые не примут новые правила. Пользователи смогут получать звонки и уведомления. Однако читать и отправлять сообщения не получится. Позднее неактивные аккаунты удалят, передает телеканал «Известия». Политика мессенджера изменится 15 мая. Сервис будет обмениваться данными с Facebook. Решение подвергли критике многие эксперты и пользователи.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.