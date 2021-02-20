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ФАС проверит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при непогоде

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В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) изучат обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погоды. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщается в Telegram-канале ведомства.

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«ФАС изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погодных условий (в метель). Соответствующие запросы направлены в адрес «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везет», Gett, «Максим», — говорится в сообщении.

16 февраля департамент транспорта Москвы обратился к агрегаторам такси с просьбой не завышать цены на поездки из-за обильных осадков. По данным департамента, в период снегопада, обрушившегося на столицу 12 февраля и не прекращавшегося на протяжении нескольких дней, цены на услуги некоторых агрегаторов выросли в 2–3 раза.

По мнению исполнительного директора ассоциации «Национальный совет такси» Наталии Лозинской, в момент снегопадов и подобных явлений повышается спрос на такси и снижается количество водителей, желающих выполнить заказ. По ее словам, если сохранять обычные цены, то в такие моменты можно получить практически полный невыход на линию водителей такси.

В свою очередь, в ФАС 18 февраля заявили, что проверят московские агрегаторы такси из-за повышения цен. В службе рассказали, что ведется расследование, изучаются поступившие жалобы.

Агрегаторы же заявили, что стоимость за минуту поездки или за километр не менялась. Представители компаний отметили, что из-за снегопада выросло время в пути, это якобы и повлияло на цены.

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