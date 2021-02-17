Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин назначил прокуроров четырех регионов России
Мир
Лаврентьев заявил о возможных провокациях с химоружием в Сирии
Общество
Эпидемиолог спрогнозировала максимальный спад заболеваемости COVID-19 в РФ
Общество
Авиакомпания AZAL возобновила рейсы между Баку и Москвой
Общество
Минздрав одобрил проведение третьей фазы испытаний «Спутника Лайт»
Мир
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Мир
Около 5% населения ЕС получили первую дозу вакцины от коронавируса
Экономика
Правительство России утвердило пятилетний план развития рынка СПГ
Общество
Путин подписал закон о бессрочном продлении льгот сиротам при поступлении в вузы

Эксперт назвала причины повышения тарифов такси в снегопад

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская прокомментировала «Известиям» повышение тарифов такси во время рекордного снегопада в феврале.

В момент снегопадов и подобных явлений повышается спрос на такси и снижается количество водителей, желающих выполнить заказ, отметила Лозинская.

Вышли из метели: как москвичи справляются с последствиями снегопада
Аномальные погодные явления в ближайшие дни охватят центр и юг страны, а также Дальний Восток

По ее словам, большинство водителей не являются штатными сотрудниками таксопарков, берут в аренду автомобили и сами решают, когда и насколько им выходить на линию.

«Соответственно, в снегопад количество водителей, вышедших на линию, резко упало по разным причинам: от отсутствия зимней резины, недостаточно проходимых авто до просто нежелания лишний раз рисковать на дороге и тратить на выполнение заказа больше времени, чем обычно», — сказала эксперт.

Если сохранять обычные цены, то в такие моменты можно получить практически полный невыход на линию водителей такси, добавила исполнительный директор ассоциации.

«Повышенный тариф компенсирует расходы на увеличенное время поездки, расход топлива, обслуживание автомобиля и так далее. Поэтому поднятие цен в непогоду обосновано», — подчеркнула Лозинская.

В то же время она отметила, что не существует методик, устанавливающих пределы повышения цен, и недовольство пассажиров вполне понятно.

Ранее 16 февраля департамент транспорта Москвы обратился к агрегаторам такси с просьбой не завышать цены на поездки из-за снегопада. По данным департамента, в период снегопада цены на услуги некоторых агрегаторов выросли в 2–3 раза.

В Москву 12 февраля пришли сильные снегопады — снег шел на протяжении нескольких дней. Всего за двое суток в регионе выпало 87% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в столице к 14 февраля достигла 59 см, в области — 72 см, что в полтора-два раза превысило норму.

Снегопад такого размаха связан с попаданием Москвы в зону мощного южного циклона «Волькер». Именно он стал виновником самой продолжительной метели как минимум за последние два года, сообщала «Газета.ру».

В столичном дептрансе рассказали, что за три дня снегопадов экипажи ЦОДД отбуксировали порядка 1 тыс. автомобилей, большинство из которых — грузовики.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021