Эксперт назвала причины повышения тарифов такси в снегопад

Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская прокомментировала «Известиям» повышение тарифов такси во время рекордного снегопада в феврале.

В момент снегопадов и подобных явлений повышается спрос на такси и снижается количество водителей, желающих выполнить заказ, отметила Лозинская.

По ее словам, большинство водителей не являются штатными сотрудниками таксопарков, берут в аренду автомобили и сами решают, когда и насколько им выходить на линию.

«Соответственно, в снегопад количество водителей, вышедших на линию, резко упало по разным причинам: от отсутствия зимней резины, недостаточно проходимых авто до просто нежелания лишний раз рисковать на дороге и тратить на выполнение заказа больше времени, чем обычно», — сказала эксперт.



Если сохранять обычные цены, то в такие моменты можно получить практически полный невыход на линию водителей такси, добавила исполнительный директор ассоциации.

«Повышенный тариф компенсирует расходы на увеличенное время поездки, расход топлива, обслуживание автомобиля и так далее. Поэтому поднятие цен в непогоду обосновано», — подчеркнула Лозинская.

В то же время она отметила, что не существует методик, устанавливающих пределы повышения цен, и недовольство пассажиров вполне понятно.

Ранее 16 февраля департамент транспорта Москвы обратился к агрегаторам такси с просьбой не завышать цены на поездки из-за снегопада. По данным департамента, в период снегопада цены на услуги некоторых агрегаторов выросли в 2–3 раза.

В Москву 12 февраля пришли сильные снегопады — снег шел на протяжении нескольких дней. Всего за двое суток в регионе выпало 87% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в столице к 14 февраля достигла 59 см, в области — 72 см, что в полтора-два раза превысило норму.

Снегопад такого размаха связан с попаданием Москвы в зону мощного южного циклона «Волькер». Именно он стал виновником самой продолжительной метели как минимум за последние два года, сообщала «Газета.ру».

В столичном дептрансе рассказали, что за три дня снегопадов экипажи ЦОДД отбуксировали порядка 1 тыс. автомобилей, большинство из которых — грузовики.