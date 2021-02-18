ФАС проверит агрегаторы такси из-за повышения цен в снегопад

Московские агрегаторы такси проверят из-за повышения цен. Стоимость поездки у многих перевозчиков выросла в среднем в три раза. В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что ведётся расследование, изучаются поступившие жалобы, сообщает телеканал «Известия». Агрегаторы заявили, что стоимость за минуту поездки или за километр не менялась. Представители компаний отметили, что из-за снегопада выросло время в пути, это якобы и повлияло на цены.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.