Дептранс Москвы попросил таксистов не завышать цены из-за снегопада

Департамент транспорта Москвы обратился к агрегаторам такси с просьбой не завышать цены на поездки из-за снегопада, сообщило ведомство 16 февраля в Telegram-канале.

В дептрансе отметили рост цен на услуги такси в период ухудшения погоды в столице. В частности, по данным департамента, некоторые агрегаторы подняли стоимость в два-три раза. В результате многим клиентам пришлось отказаться от поездок — спрос в субботу, 13 февраля, упал на 28% по сравнению с обычным субботним днем.

«Мы вновь хотим обратиться к агрегаторам: завышение цены уже не первый раз происходит именно тогда, когда такси особенно нужно городу. Такая практика лишает многих пассажиров доступных поездок», — говорится в сообщении.

В Москву 12 февраля пришли сильные снегопады — снег шел на протяжении нескольких дней. Всего за двое суток в регионе выпало 87% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в столице к 14 февраля достигла 59 см, в области — 72 см, что в полтора-два раза превысило норму.

Снегопад такого размаха связан с попаданием Москвы в зону мощного южного циклона «Волькер». Именно он стал виновником самой продолжительной метели как минимум за последние два года, сообщала «Газета.ру».

В столичном дептрансе рассказали, что за три дня снегопадов экипажи ЦОДД отбуксировали порядка 1 тыс. автомобилей, большинство из которых — грузовики.