В Гидрометцентре оценили рекордный снегопад в Москве

Заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктёв в беседе с «Ридусом» в воскресенье, 14 февраля, оценил рекордный снегопад в Московском регионе.

По словам синоптика, причиной снегопада послужил мощный южный циклон, не свойственный для наших широт. По его словам, климат меняется, и рекордное количество осадков это подтверждает. Он пояснил, что обычно циклоны приходят в Москву с Балтики или Атлантики — с северо-запада, а есть южные циклоны, идущие со Средиземного, Черного морей. Они более влажные. Киктёв отметил, что, вероятнее всего, следует ожидать повторения подобных ситуаций в будущем.

«В средних широтах, в которых мы живем, есть тенденция к увеличению количества осадков в зимний сезон. Это может быть одно из следствий этого процесса — неоднократное повторение таких эпизодов», — рассказал синоптик.

14 февраля в столичном Дептрансе рассказали, что за три дня снегопадов экипажи ЦОДД отбуксировали порядка 1 тыс. автомобилей. Как пишет «Москва 24», всего отбуксировали 976 машин, большинство из которых — грузовики. Специалисты отмечают, что на МКАД и эстакадах в снежные дни особенно сложно. Большегрузы скользят, не могут подняться в горку.

Департамент посоветовал водителям грузовиков не перегружать транспорт и держаться правого ряда, чтобы не мешать уборочной технике и не создавать заторов, пишет RT.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в минувшую субботу, 13 февраля, в Москве выпали рекордные за всю историю метеонаблюдений 17,6 мм осадков. Накануне столичные власти заявили, что на уборку снега потребуется около пяти дней.