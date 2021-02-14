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В Москве выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений
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В Москве выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений

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В минувшую субботу, 13 февраля, в Москве выпало рекордные за всю историю метеонаблюдений 17,6 мм осадков. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 14 февраля.

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«13 февраля на метеостанции ВДНХ перекрыт рекорд абсолютного максимума осадков за сутки за всю историю метеонаблюдений. Выпало 17,6 мм осадков», — сказал синоптик ТАСС.

По его словам, предыдущий рекорд был установлен в 2019 году — тогда выпало 13,6 мм осадков за сутки. Таким образом, рекорд 2019 года был превзойден на 4 мм.

Накануне Вильфанд сообщил, что 13 февраля 2021 года стал вторым в списке самых снежных дней за всю 142-летнюю историю метеонаблюдений в столице. Высота сугробов в этот день достигла 58–59 см. Тогда до установления нового рекорда не хватало 2–3 см.

Снегопад в Московском регионе начался в пятницу, 12 февраля. В субботу в столичной мэрии сообщили, что всего с начала метели выпало около 30 см осадков. Уборку снега осложняют морозы до –20 градусов ночью и ветер с порывами до 20 м/с.

Накануне столичные власти заявили, что на уборку снега потребуется около пяти дней. Все системы энерго-, тепло-, водо- и газоснабжения работают в штатном режиме, сбоев в работе общественного транспорта допущено не было, подчеркнул заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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