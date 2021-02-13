Власти Москвы намерены очистить город от снега за пять суток

На уборку снега в Москве потребуется пять суток, за это время город удастся очистить от сугробов. Об этом в субботу, 13 февраля, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«По регламенту нам еще пять суток для того, чтобы весь город зачистить. Думаю, что этот регламент будет выдержан», — сказал он в эфире программы «Соловьев LIVE».

По его словам, к уборке города привлечены около 70 тыс. человек и почти 14 тыс. единиц снегоуборочной техники, особое внимание уделено очистке крыш во избежание образования наледи и падения снежных масс.

Все системы энерго-, тепло-, водо- и газоснабжения работают в штатном режиме, заверил Бирюков. Кроме того, сбоев в работе общественного транспорта допущено не было, подчеркнул он.

«Сейчас все мы находимся на рабочих местах. <…> Все службы, все руководители департаментов, префекты — все находятся на рабочих местах», — отметил заместитель градоначальника.

Кроме того, на фоне непогоды и похолодания на всем протяжении МКАД в ближайшие часы установят более 40 точек обогрева и питания для водителей, а также передвижные туалетные кабины, сообщил Бирюков.

За неполные двое суток в городе выпало три четверти месячной нормы осадков. Снегопад не прекращается в Московском регионе с 12 февраля.

Ранее в субботу в мэрии столицы сообщили, что всего с начала непогоды выпало около 30 см осадков. Уборку снега осложняют морозы до –20 градусов ночью и ветер с порывами до 20 м/с.

Ранее в этот же день ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о продолжении метели и усилении ветра. Метель продлится до конца суток 13 февраля.