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На МКАД установят более 40 точек обогрева и питания для водителей

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На всем протяжении МКАД в ближайшие часы установят более 40 точек обогрева и питания для водителей, а также передвижные туалетные кабины. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в субботу, 13 февраля.

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«В связи с неблагоприятными погодными условиями и прогнозируемым понижением температуры до –27 градусов по поручению мэра на всем протяжении МКАД будут организованы пункты обогрева и полевые кухни для обеспечения бесплатным горячим питанием водителей», — сказал вице-мэр.

Бирюков отметил, что на данный момент продолжается масштабная уборка снега, во всех округах города проходят колонны коммунальной техники. В связи с этим он призвал столичных водителей воздержаться от поездок на личном транспорте.

Заммэра добавил, что на МКАД и в «новой Москве» продолжают дежурить тягачи, которые помогают водителям фур.

За неполные двое суток в городе выпало три четверти месячной нормы осадков. По данным дептранса, расчистка улиц займет около трех дней. Последствия метели устраняют 13,5 тыс. машин ЖКХ.

Снегопад не прекращается в московском регионе с 12 февраля. Ранее в субботу в мэрии столицы сообщили, что всего с начала непогоды выпало около 30 см осадков. Уборку снега осложняют морозы до –20 градусов ночью и ветер с порывами до 20 м/с.

Ранее в этот же день ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о продолжении метели и усилении ветра. Метель продлится до конца суток 13 февраля.

В столичных аэропортах задержали 125 авиарейсов, еще 22 отменили. Энергосистема города работает в штатном режиме.

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