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В Кремле высказались о политических перспективах Навального

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Все граждане России имеют одинаковые права и обязанности, также существуют законы, которые регламентируют порядок участия граждан в избирательном процессе, дают им право избирать и быть избранными. Об этом 20 февраля на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах блогера Алексея Навального в политике.

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Также Песков заявил, что политическая жизнь в России очень многогранна, и не согласился с мнением о том, что Навальный является главным оппонентом Кремля.

«У нас в принципе достаточно плюрализма на политической арене, к Кремлю оппонируют многие, кто-то делает в рамках закона, кто-то за гранью приличия, кто делает стоя ногами на российской почве, кто-то стоит одной или двумя ногами на заграничной почве», — добавил Дмитрий Песков.

Ранее в этот день Мосгорсуд признал законным решение о замене условного срока реальным Алексею Навальному по делу «Ив Роше». При этом 1,5 месяца домашнего ареста были зачтены Навальному в срок заключения.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима по делу компании «Ив Роше». Причиной стали многократные нарушения испытательного срока.

17 февраля ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры призвал Москву немедленно освободить блогера из-под стражи. В свою очередь, в Минюсте России исключили возможность освобождения блогера, которого осудили по делу о мошенничестве в отношении «Ив Роше», отметив, что это станет грубым вмешательствам в работу российских судов. Министр юстиции России Константин Чуйченко отметил, что полученное требование ЕСПЧ об освобождении Навального беспрецедентно.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 года условного заключения с испытательным сроком в пять лет по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» и Многопрофильной процессинговой компании.

В конце 2017 года Центральная избирательная комиссия отказала Навальному в праве участвовать в выборах президента в 2018 году из-за непогашенной судимости по тяжкой статье. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии.

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