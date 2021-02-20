В Германии не хотят прививаться вакциной от компании AstraZeneca

В Германии не хотят прививаться вакциной от фармацевтической компании AstraZeneca. От препарата массово отказываются жители Берлина. По данным газеты Bild, граждане опасаются возможных побочных эффектов. В Центре вакцинации Тегеля для записи свободна вся следующая неделя, передает телеканал «Известия». При этом закупить несколько миллионов доз вакцины AstraZeneca планирует Украина.

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