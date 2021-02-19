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Иностранные эксперты оценили требование ЕСПЧ об освобождении Навального

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Зарубежные эксперты отреагировали на требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении блогера Алексея Навального.

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В частности, политический аналитик, соучредитель и менеджер по исследованиям и развитию в Ассоциации исследований и интернационализации в Евразии и Африке Джулиано Бифольки считает, что требование суда выделяет Навального из российского населения и противоречит Конституции РФ.

«Действия Страсбургского суда не кажутся изолированным случаем или деятельностью независимого органа, а представляются частью более сложной и четко сформулированной стратегии, разработанной для дискредитации России», — отметил специалист в статье на портале Europeanaffairs.

Он добавил, что таким образом европейские страны стремятся привлечь внимание СМИ к делу Навального, так как акции в его поддержку не привели к желаемым результатам и не спровоцировали начало «цветной революции» в России.

В свою очередь, заместитель директора журнала «Евразия» Стефано Верноле назвал требование ЕСПЧ относящимся к политической, а не правовой сфере, напомнив, что реформа Конституции РФ предусматривает право Верховного суда отклонять распоряжения международного договорного права при их несовместимости с законами страны.

Истинной же причиной прошения суда, по мнению Верноле, стали опасения западных спонсоров Навального.

«Начал рушиться имидж Навального. Одно дело — пропагандистские видеоролики, размещенные на его веб-каналах: вычурные, созданные специально для того, чтобы выглядеть харизматично, остроумно, вселять уверенность и смелость. Другое дело — реальный персонаж, явившийся в суде во время слушаний, без телевизионного суфлера и противоречивых монологов», — заявил Верноле на портале Центра изучения Евразии.

При этом он обратил внимание, что блогер лишается поддержки даже собственных сторонников. Запад же, как указал эксперт, решил использовать ЕСПЧ для подготовки почвы для введения очередных санкций против России.

Депутат Европарламента Тьерри Мариани в своем Twitter добавил, что поверить в независимость ЕСПЧ можно с трудом, поскольку скорость реакции касательно дела Навального явно отличается от скорости реагирования на дело, например, основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

По мнению политика Ив Поццо ди Борго, «тупость европейских учителей» приводит к ослаблению собственной позиции. В своем аккаунте в Twitter он призвал расширять знания о России вместо того, чтобы пересказывать банальные вещи о стране и ситуациях в ней.

Депутат Европарламента Вирджиния Джорон подчеркнула, что ЕСПЧ «нечего делать», кроме как следить за ситуацией вокруг Навального, предположив, что его требования являются результатом вмешательства миллиардера Джорджа Сороса.

16 февраля ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры попросил Москву немедленно освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда.

Минюст России исключил возможность освобождения блогера, которого осудили по делу о мошенничестве в отношении «Ив Роше», отметив, что это станет грубым вмешательствам в работу российских судов. Глава ведомства Константин Чуйченко отметил, что полученное требование ЕСПЧ об освобождении Навального беспрецедентно.

Вернувшегося после лечения в Германии блогера Алексея Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января. При этом в берлинский аэропорт его привезли в кортеже с мигалками.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев.

Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока. Так, по данным управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный только в течение 2020 года не менее шести раз не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

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