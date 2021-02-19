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Капитализация биткоина превысила $1 трлн

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Капитализация пиринговой платежной системы Bitcoin на криптовалютном рынке превысила отметку $1 трлн. Об этом в пятницу, 19 февраля, свидетельствует портал CoinMarketCap.

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Портал CoinMarketCap, высчитывающий среднюю цену более чем по 20 биржам, отмечает, что биткоин, по состоянию на 19:31 мск, вырос в цене на 5,03%, что составляет $53704,77.

По данным Binance, крупнейшей биржи по объему торгов криптовалютами, биткоин дорожает на 4,59%, до $53650.

Отмечается, что динамика приводится за сутки.

Ранее, 17 февраля, консалтинговая компания The Motley Fool объявила о том, что инвестирует в биткоин $5 млн. В фирме предположили, что эта криптовалюта может подорожать в десять раз с текущих показателей.

В The Motley Fool посчитали, что эта криптовалюта может выступить в качестве продуктивного инструмента хеджирования против инфляции. Кроме того, в компании пришли к выводу, что биткоин в долгосрочной перспективе будет более эффективным средством сбережения, чем золото.

12 февраля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предупредила о росте рисков инвестиций в криптовалюты. По ее словам, рост цен на биткоин показывает только потенциал волатильности частных криптовалют.

До этого цена на биткоин обновляла исторический рекорд 9 февраля, тогда она превысила $48 тыс. Котировки росли на новостях о том, что американская компания Tesla инвестировала в биткоин $1,5 млрд.

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