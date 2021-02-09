Стоимость биткоина превысила $48 тыс. и установила новый рекорд

Цена на биткоин вновь обновила исторический рекорд и превысила $48 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 9 февраля.

Как сообщается на портале CoinMarketCap, которые считает среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9:59 мск стоимость биткоина росла на 22,93% и составляла $47 671. На крупнейшей профильной бирже Binance стоимость биткоина росла на 23,28%, до $48 119. Динамика приводится за сутки.

Ранее в этот же день сообщалось, что цена криптовалюты в третий раз за несколько часов побила исторический рекорд, превысив $47 тыс.

Котировки растут на новостях о том, что американская компания Tesla инвестировала в биткоин $1,5 млрд. Компания также сообщила, что в ближайшем будущем планирует принимать биткоины в оплату за свои продукты.

Также 9 февраля стоимость биткоина обновила исторический максимум, достигнув $45 тыс. Позднее цена криптовалюты превысила $46 тыс. Эксперты полагают, что рост может продолжиться.