Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Цена криптовалюты биткоин в ходе торговой сессии 9 февраля выросла на 15,77%, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Таким образом, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум, достигнув $45 тыс.

Котировки растут на новостях о том, что американская компания Tesla инвестировала в биткоин $1,5 млрд. Компания также сообщила, что в ближайшем будущем планирует принимать биткоины в оплату за свои продукты.

8 февраля сообщалось, что стоимость биткоина установила новый исторический максимум и превысила отметку в $43 282.

До этого стоимость биткоина начала резко расти 29 января, когда предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск поставил на своей странице в Twitter соответствующий хештег. Тогда криптовалюта за сутки выросла на 18,39% и стоила $37 420.