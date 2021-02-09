Биткоин трижды за несколько часов превысил исторический максимум

Цена криптовалюты биткоин в третий раз за несколько часов побила исторический рекорд, превысив $47 тыс., свидетельствуют данные торгов во вторник, 9 февраля.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 22,1%, до $47 460. Стоимость криптовалюты поднималась до $47 498.

Котировки растут на новостях о том, что американская компания Tesla инвестировала в биткоин $1,5 млрд. Компания также сообщила, что в ближайшем будущем планирует принимать биткоины в оплату за свои продукты.

Ранее 9 февраля стоимость биткоина обновила исторический максимум, достигнув $45 тыс. Позднее цена криптовалюты превысила $46 тыс.

До этого стоимость биткоина начала резко расти 29 января, когда предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск поставил на своей странице в Twitter соответствующий хештег. Тогда криптовалюта за сутки выросла на 18,39% и стоила $37 420.