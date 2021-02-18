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Эксперты предсказали десятикратный рост курса биткоина

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Консалтинговая компания The Motley Fool 17 февраля объявила о том, что инвестирует в биткоин $5 млн. В фирме предположили, что эта криптовалюта может подорожать в десять раз с текущих показателей.

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«Хотя биткоин может продолжать оставаться волатильным в краткосрочной перспективе, мы считаем, что он имеет 10-кратный потенциал по сравнению с сегодняшним уровнем в долгосрочной перспективе как часть диверсифицированного портфеля», ― говорится в релизе компании.

В The Motley Fool посчитали, что эта криптовалюта может выступить в качестве продуктивного инструмента хеджирования против инфляции. Кроме того, в компании пришли к выводу, что биткоин в долгосрочной перспективе будет более эффективным средством сбережения, чем золото.

Накануне биткоин обновил исторический максимум, преодолев отметку в $52,6 тыс.

Аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий заявил «Известиям», что биткоин может ускорить свой рост в ближайшее время и достичь отметки $100 тыс.

Ранее 12 февраля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предупредила о росте рисков инвестиций в криптовалюты. По ее словам, рост цен на биткоин показывает только потенциал волатильности частных криптовалют.

До этого цена на биткоин обновляла исторический рекорд 9 февраля, тогда она превысила $48 тыс. Котировки росли на новостях о том, что американская компания Tesla инвестировала в биткоин $1,5 млрд.

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