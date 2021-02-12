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Набиуллина заявила о возросших рисках инвестирования в криптовалюту
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Набиуллина заявила о возросших рисках инвестирования в криптовалюту

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Риски инвестиций в криптовалюты растут, а нынешний рост стоимости биткоина лишь показывает волатильность таких активов. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 12 февраля.

Криптой подъем: биткоину предсказали курс в $50 тыс. в течение недели
Но уже в ближайший месяц стоимость актива может скорректироваться до $37-40 тыс.

Глава регулятора отметила, что ее отношение к частным криптовалютам, в том числе биткоину, «не поменялось никоим образом».

«Такой рост цен показывает только потенциал волатильности частных криптовалют. Честно говоря, цена биткоина даже не влияет на ее сущность. На наш взгляд, это не валюта», — считает она.

Набиуллина добавила, что население интересуется этим активом, но «риски те же самые были, остаются и, может быть, усиливаются».

«То, что это очень волатильный актив, и как он быстро растет в цене, точно так же он быстро может падать, это история показывала», — указала она.

Глава ЦБ подчеркнула, что криптовалюта «может активно использоваться для разного рода сомнительных операций».

На криптовалютной бирже Coindesk курс биткоина 12 февраля превысил отметку в $49 тыс., что является историческим максимумом для него.

Ранее, 9 февраля, цена биткоина обновила новый исторический рекорд, достигнув в пике $48,2 тыс. Скачок произошел на фоне заявления главы Tesla Илона Маска о покупке компанией этой криптовалюты на $1,5 млрд. Также предприниматель допустил, что Tesla будет принимать оплату в «крипте».

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин допустил, что в ближайшую неделю курс биткоина может пробить отметку в $50 тыс. Это произойдет, если лидеры мнений и руководители крупных холдингов поддержат заявления Маска об использовании криптовалюты для расчетов с покупателями.

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