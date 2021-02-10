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Аналитики спрогнозировали рост биткоина выше $50 тыс. в течение недели

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В ближайшую неделю курс биткоина способен пробить отметку в $50 тыс., ожидают опрошенные «Известиями» эксперты. Это произойдет, если лидеры мнений и руководители крупных холдингов поддержат заявления главы Tesla Илона Маска об использовании криптовалюты для расчетов с покупателями, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

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До конца недели первая криптовалюта будет стараться удержаться около $50 тыс. за единицу, и курс продолжит подогреваться ажиотажем на рынке, согласен управляющий директор инвестиционной компании «Универ Капитал» Артем Лютик. При этом остаются прежние факторы риска для цифровой валюты: вероятность локдауна в разных странах мира, следующая за этим массовая паника и распродажа активов, отметил эксперт.

«До конца недели цена биткоина может обновить уровни $48,2 тыс. В течении месяца показатель может вырасти до $55,7 тыс.», — ожидает Артем Моисеев, CEO компании J2TX, которая специализируется на криптовалютах.

Во вторник, 9 февраля, цена первой криптовалюты поставила новый исторический рекорд, достигнув в пике $48,2 тыс. Скачок произошел на фоне заявления главы Tesla Илона Маска о покупке компанией биткоина на $1,5 млрд. Кроме того, он допустил, что Tesla будет принимать оплату в «крипте».

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Криптой подъем: биткоину предсказали курс в $50 тыс. в течение недели

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