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Сотрудники посольства Киргизии в Москве привились вакциной «Спутник V»

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Некоторые сотрудники киргизского посольства в Москве привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в дипмиссии в пятницу, 19 февраля.

«Предложение о возможности бесплатной вакцинации для сотрудников диппредставительства Кыргызстана в России и членов их семей поступало от российской стороны. Среди дипломатического состава посольства Киргизии в России некоторые сотрудники привились вакциной «Спутник V», — цитирует сообщение «РИА Новости».

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Сотрудники, получившие прививку, чувствуют себя удовлетворительно, передает RT.

Ранее в этот же день советник чилийского посольства в Москве Патрисио Сифуэнтес сообщил, что несколько сотрудников дипмиссии уже сделали прививки от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

Также в сербской дипмиссии в РФ сообщили, что сотрудники посольства Сербии в Москве во главе с послом государства в России Мирославом Лазански привились от коронавирусной инфекции «Спутником V».

Препаратом «Спутник V» от коронавируса вакцинировались некоторые сотрудники посольств Испании и Белоруссии, а также большинство сотрудников Монголии в России, включая посла республики, передает НСН.

Ранее в пятницу сообщалось, что МИД России предложил всем иностранным сотрудникам дипмиссий, работающим в стране, пройти вакцинацию от коронавируса.

2 февраля вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность — такой вывод следует из научной статьи ученых Института Гамалеи, размещенной в ведущем медицинском журнале The Lancet. Ее эффективность оценена в 91,6%. В исследовании сообщается о промежуточных результатах третьей фазы испытаний. Среди 20 тыс. участников было 2 тыс. человек старше 60 лет. В статье говорится о хорошей переносимости препарата и в этой возрастной группе.

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Его зарегистрировали в августе 2020 года. Он стал первой в России и в мире вакциной от этого вируса.

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